Coronavirus, ancora decessi nelle strutture ospedaliere genovesi: il bollettino di oggi

Genova. Nella giornata di ieri il bilancio della Regione Liguria e di Alisa, validato dal ministero della Salute, ha visto 31 morti per Covid-19 o per concause legate a esso in tutta la Liguria arrivando al numero complessivo di 519 persone da inizio emergenza (lo stesso numero di persone guarite). Oggi nuove notizie di 14 decessi complessivi a Genova arrivano dalle asl e dagli ospedali che si stanno occupando di fare fronte ai contagi da Coronavirus.

Aggiornamento ore 14.15 La Direzione Medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala 4 decessi:

Uomo di 91 anni ricoverato il 31.3.2020 nel reparto di Degenza Breve con comorbidità deceduto il 3.4.2020

Donna di 79 anni ricoverato il 17.3.2020 nel reparto di Degenza Breve con comorbidità deceduta il 3.4.2020

Donna di 71 anni ricoverata il 19.3.2020 nel reparto di Rianimazione con comorbidità deceduta il 4.4.2020

Donna di 88 anni residente ricoverata il 18.3.2020 nel reparto di Medicina con comorbilità deceduta il 4.4.2020

Aggiornamento ore 14.00 La Direzione Medica dell’Ospedale Gallino segnala 1 decesso:

Donna di 81 anni, ricoverata il 05.03.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità, deceduta il 4.4.2020

Aggiornamento ore 13.50 La direzione sanitaria dell’ospedale Galliera segnala 4 decessi:

Donna, 76 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 14.15 del 3 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.

Donna, 96 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 14.30 del 3 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.

Donna, 89 anni, di Campomorone, decesso avvenuto alle ore 15.30 del 3 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive con comorbidità.

Uomo, 62 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 10.30 del 4 aprile, ricoverato presso S.C. Rianimazione, con comorbidità.

Aggiornamento ore 12.25 La direzione sanitaria del policlinico San Martino segnala 5 decessi, anche per infezione da Covid-19:

Di un paziente nato e residente a Genova di 99 anni, presso il Pronto Soccorso.

Di un paziente nato e residente a Genova di 89 anni, presso il Pronto Soccorso.

Di un paziente nato e residente a Genova di 90 anni, presso il padiglione Maragliano.

Di un paziente nato e residente a Genova di 81 anni, presso il Pronto Soccorso.

Di una paziente nata a Marsala e residente a Genova di 74 anni, presso il Pronto Soccorso.