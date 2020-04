Coronavirus, anche la Pasqua si colora a lutto: nuova ondata di morti negli ospedali genovesi

Genova. Non si ferma nemmeno a Pasqua la conta dei morti per coronavirus negli ospedali genovesi. I deceduti nel bollettino di ieri diffuso dalla Regione erano 734 in tutta la regione. Ecco gli aggiornamenti in arrivo dagli ospedali genovesi.

Ospedale San Martino (4 decessi). Un paziente nato a Taranto e residente a Genova di 75 anni, presso il Padiglione 12. Una paziente nata e residente a Genova di 88 anni, presso il Padiglione 12. Una paziente nata a Erbusco (Brescia) e residente a Genova di 102 anni, presso il Padiglione 12. Una paziente nata a Uscio e residente a Pieve Ligure di 73 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Ospedale Galliera (2 decessi): Donna, 89 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 02.50 del 12 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità. Uomo, 89 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 05.00 del 12 aprile, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

Ospedale Villa Scassi (6 decessi): Donna di 87 anni, con comorbidità, deceduta l’11/4/2020 nel reparto di Medicina. Uomo di 92 anni, con comorbidità, deceduto l’11/4/2020 nel reparto di Medicina. Uomo di 80 anni, con comorbidità, deceduto il 12/4/2020 nel reparto di PS/OBI. Uomo di 101 anni, con comorbidità, deceduto il 12/4/2020 nel reparto di PS/OBI. Donna di 71 anni, con comorbidità, deceduta il 12/4/2020 nel reparto di Medicina. Uomo di 84 anni, con comorbidità, deceduto il 12/4/2020 nel reparto di Medicina