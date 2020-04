Coronavirus, anche i pusher si muniscono di mascherina: arrestato a Genova

Genova. Gli agenti di polizia del commissariato di Cornigliano, a Genova, hanno arrestato un uomo di 34 anni, cittadino del Gabon, sorpreso in via Gramsci, in centro storico. L’uomo, che camminava indossando una mascherina, era stato notato dai poliziotti che gli si sono avvicinati. Il pusher ha iniziato a correre per scappare agli agenti.

Durante la fuga si è disfatto della mascherina e di alcuni involucri. Gli agenti lo hanno raggiunto in vico Piuma, nel centro storico, e addosso gli hanno trovato 38 dosi di cocaina e sei grammi di eroina.

Nella giornata di Pasqua a Genova sono state 4381 le persone controllate da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale (2665 solo dalla polizia locale). Di queste sono state sanzionate in 225, di cui 102 dalla locale. La polizia locale ha controllato anche 11 attività commerciali: la loro apertura era prevista dal decreto.