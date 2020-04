Coronavirus, anche a Genova taxi gratis per i donatori di sangue

Genova. Anche i tassisti della Cooperativa Radio Taxi Genova 0105966 e del Prenotaxi aderiscono all’iniziativa nazionale “L’albero del sangue non esiste”, dell’associazione di volontariato “Tutti taxi per amore” per accompagnare gratuitamente tutti i donatori di sangue, che ne faranno richiesta, il 16 aprile, in uno dei centri trasfusionali della città.

“Abbiamo aderito con convinzione all’iniziativa – spiega Luca Gianni, componente del cda della Coop Radio Taxi Genova – per dare il nostro fattivo contributo alla cultura della donazione del sangue. Soprattutto in questo momento di particolare emergenza sanitaria Covid-19, è importante ricordare che le donazioni possono proseguire in modo da non far venire a mancare le necessarie scorte ospedaliere”.

Oltre a Genova, aderiscono i tassisti di altre 18 città: Firenze, Roma, Milano, Bergamo, Lucca, Padova, Brindisi, Torino, Cagliari, Trieste, Verona, Messina, Mestre, Brescia, Bari, Salerno, Bologna e Catania. I donatori e gli aspiranti donatori possono chiamare il numero 3468004680 per prenotare il taxi, che li accompagnerà al centro trasfusionale.