Coronavirus, all’ospedale San Martino un lavoratore su 6 è risultato positivo al tampone

Genova. All’ospedale San Martino di Genova circa un operatore sanitario su sei è positivo al coronavirus. Emerge dall’aggiornamento sullo screening del personale (medici, infermieri e oss) comunicato oggi dal reparto di medicina del lavoro diretto dal dottor Francesco Copello.

Ad oggi, riferisce il policlinico, sono stati effettuati 677 tamponi, di cui 112 sono risultati positivi, il 16,8% del totale. In base a questi numeri emerge che solo il 13,8% dei professionisti in organico (che in tutto sono 4.866) sono stati sottoposti al tampone. Attualmente risulta quindi contagiato il 2,3% di tutti i lavoratori del San Martino. Secondo le linee guida di Alisa, il tampone viene eseguito solo su chi manifesta sintomi oppure su chi risulta positivo al test sierologico.

Nel frattempo la medicina del lavoro sta acquisendo in questi giorni i risultati dei tamponi appena effettuati dai reparti e attraverso una nuova query attivata dal reparto dei sistemi informatici, diretto dall’ingegnere Nicola Rosso, potrà allargare la visione dell’indagine interna.

Ad ora sono 14 i ricoverati in Malattie Infettive, 30 nelle 3 rianimazioni del Policlinico più 6 pazienti in sub intensiva, 19 al Padiglione 10, 64 al Padiglione 12, 14 al 5° piano della palazzina laboratori, 33 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 33 al Maragliano.