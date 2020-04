Coronavirus, al Carmine la ‘spesa sospesa’ arriva sotto il voltino

Genova. Un grande cesto di plastica, chiudibile e collocato sotto il voltino di fronte di salita San Nicolosio al Carmine, protetto da eventuali intemperie e riempito di beni di prima necessità e non solo.

La spesa sospesa, che già è diffusa in diverse parti della città, arriva nel quartiere del Carmine per iniziativa di qualche anonimo cittadino: “Chi può lasci, chi non può prenda si legge nel volantino che accompagna l’iniziativa”.

Nel cesto la generosità di alcuni genovesi: non solo pasta, sugo, zucchero e biscotti ma anche una colomba destinata a chi in questo momento difficile dove tante persone rischiano di perdere il lavoro o lo hanno già perso, potrà così addolcire questa strana Pasqua in quarantena.