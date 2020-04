Coronavirus, a Genova si continua a morire: il bollettino degli ospedali

Genova. Non si ferma la tragica conta dei morti per infezione da covid-19 negli ospedali genovesi. I dati arrivano alla spicciolata, come ogni giorno dai singoli nosocomi.

Il San Martino segnala 4 decessi nelle ultime 24 ore: un paziente nato e residente a Genova di 87 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso, un paziente nato in provincia di Massa-Carrara e residente a Genova di 91 anni, presso il Padiglione 12, una paziente nata e residente a Genova di 83 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso, una paziente nata a Bogliasco e residente a Genova di 89 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Al Villa Scassi segnalano 3 decessi: un uomo di 85 anni, con comorbidità, deceduto il 24/4/2020 nel reparto di PS/Obi, un uomo di 88 anni, con comorbidità, deceduto il 25/4/2020 nel reparto di Obi Covid, una donna di 80 anni, con comorbidità, deceduta il 25/4/2020 nel reparto di Degenza Breve.

Un decesso è segnalato all’ospedale Galliera: si tratta di una donna, 83 anni, di Arenzano, decesso avvenuto alle ore 20.50 del 24

aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.