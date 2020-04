Coronavirus, a Genova consegnato il 30% delle mascherine gratuite: “Arrivano entro il 27 aprile”

Genova. Al momento in Liguria è stato consegnato il 38% delle mascherine gratuite messe a disposizione dalla Regione e recapitate dal personale delle Poste. A fornire il dato è l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone nell’aggiornamento serale sull’emergenza coronavirus: “Ne stiamo consegnando 100mila al giorno. L’obiettivo è arrivare a mettere in campo oltre 3 milioni di mascherine per tutti i liguri, che vuol dire due abbondanti per ciascuno”, commenta.

Il piano di distribuzione nelle cassette della posta, spiega l’assessore, si concluderà il 27 aprile. Prima di quella data, dunque, ci sarà chi ancora non avrà ricevuto la propria mascherina. A Genova la distribuzione si attesta al 30%, a Sestri Levante siamo al 42%. In tutto le confezioni spedite o in via di spedizione sono 456mila per un totale di 912mila pezzi. È invece terminata la consegna per i 130 comuni sotto i 2mila abitanti in cui la distribuzione capillare è stata curata direttamente dai sindaci.

Ma quanto è costato alla Regione regalare le mascherine? “In totale siamo autorizzati a spendere 4 milioni”, spiega Giampedrone. Quelle che vengono donate ai cittadini, di tipo chirurgico, sono state acquistate a 30 centesimi l’una. Fatto un rapido conteggio, il regalo ai liguri vale poco meno di un milione di euro. “È un segnale di attenzione ai cittadini per quello che diventerà uno strumento di vita quotidiana”, aggiunge Giampedrone.

Se qualcuno poi non avrà ricevuto la propria mascherina per posta, dal 28 aprile inizierà la seconda fase: un milione di mascherine distribuite attraverso edicole e farmacie, stavolta in confezioni singole. Le modalità non sono ancora note: in campo c’è ancora l’idea di permetterne il ritiro attraverso la presentazione della tessera sanitaria o di un’autocertificazione da firmare sul posto.

Continua anche la consegna a istituzioni e aziende: “Ieri ne abbiamo consegnato 27.900 a tutte le prefetture, 20.100 alle province, poco fa ho firmato la distribuzione di altri 190mila pezzi ai Comuni per i servizi essenziali. Alle attività produttive abbiamo già consegnato 850mila mascherine, alle quali si aggiungono altri 500mila di chirurgiche in distribuzione e 100mila di FFP2”, ha concluso Giampedrone.