Coronavirus, 70enne e tre soci sorpresi a bere nel circolo ricreativo: multati

Genova. Nonostante i divieti ha aperto il circolo di cui è il presidente per passare il pomeriggio insieme a tre soci.

Così, a bere e chiacchierare sono stati trovato dai carabinieri di San Fruttuoso che stavano facendo controlli per verificare l’osservanza del decreto sul divieto di uscite e spostamenti.

Protagonista un uomo di 70 anni, insieme ad altri due uomini e una donna. I tre sono stati multati. Disposta inoltre anche la chiusura provvisoria per 5 giorni, per il circolo, in attesa dei provvedimenti della locale Prefettura.