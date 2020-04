Coronavirus, 10 decessi negli ospedali genovesi nelle ultime 24 ore

Genova. Non si ferma la conta dei decessi di pazienti presi in cura dai nostri ospedali la cui morte è riconducibile anche alla presenza del virus Covid-19.

Oggi la Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala 2 decessi: un uomo, 83 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 05.00 del 6 aprile, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità, e una donna, 89 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 05.10 del 6 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive con comorbidità.

La Direzione Sanitaria del Policlinico San Martino segnala 4 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19: un paziente nato in provincia di Catania e residente a Genova di 84 anni, presso il Padiglione 12; un paziente nato e residente a Genova di 69 anni, presso il Padiglione 12; una paziente nata e residente a Genova di 74 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso; un paziente nato in provincia della Spezia e residente a Genova di 69 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

La Direzione Medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala 2 decessi:un uomo di 95 anni, con comorbidità, ricoverato il 2/4/2020 nel reparto di Medicina, deceduto il 5/4/2020 e una donna di 75 anni, con comorbidità, ricoverata il 20/3/2020 nel reparto di Medicina, deceduta il 5/4/2020

La Direzione Medica dell’Ospedale Gallino segnala 2 decessi: un uomo di 86 anni, con comorbidità, ricoverato il 31/3/2020 nel reparto di Medicina, deceduto il 6/4/2020, e un uomo di 91 anni, con comorbidità, ricoverato il 20/3/2020 nel reparto di Medicina, deceduto il 6/4/2020.

Si segnala inoltre che è pervenuto in data odierna il risultato positivo di tre tamponi relativi a pazienti deceduti nei giorni scorsi presso l’Ospedale Villa Scassi: un uomo di 91 anni, con comorbidità, ricoverato il giorno 4/4/2020 in Pronto Soccorso, deceduto il 5/4/2020; un uomo di 86 anni, con comorbidità, ricoverato il giorno 3/4/2020 in Pronto Soccorso, deceduto il 4/4/2020; una donna di 93 anni, con comorbidità, ricoverata il giorno 3/4/2020 in Pronto Soccorso, deceduta il 4/4/2020.