Coronavirus, entro il 20 aprile a regime il ciclo della latta dello stabilimento di Genova di Arcelor Mittal

Genova. Un riavvio graduale ma costante per consentire il funzionamento a regime del ciclo della latta, vale a dire la produzione di banda stagnata e cromata, entro il 20 aprile.

E’ questo il frutto del nuovo accordo firmato questa mattina dalla direzione dello stabilimento genovese di Arcelor Mittal e l’’rsu di Fiom, Fim e Uilm per fare fronte alle richieste della filiera alimentare.

Dopo l’accordo firmato lunedì infatti che prevedeva il rientro di una trentina di lavoratori per far ripartire la produzione di banda stagnata, con il nuovo accordo firmato questa mattina è prevista la riapertura tra il 9 e il 17 aprile di ulteriori reparti. Entro il 20 aprile, quindi, rientreranno in fabbrica circa 200 lavoratori su mille