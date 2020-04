Cornigliano, operaio 40enne in manette per spaccio di cocaina

Genova. E’ stato fermato in Piazza Massena nell’ambito dei controlli del territorio connessi all’osservanza delle prescrizioni imposte dall’emergenza sanitaria e alla richiesta di chiarire i motivi del perché si trovasse alla guida della propria auto e quali fossero le ragioni dello spostamento, l’uomo ha fornito giustificazioni approssimative.

Per questo i carabinieri hanno deciso di sanzionarlo: durante la compilazione del verbale l’uomo, F.G. 40enne operaio genovese, è apparso nervoso insospettendo così i militari che hanno deciso di perquisirlo.

In tasca l’uomo aveva 25 grammi di cocaina mentre la perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare ulteriori 180 grammi di sostanza, suddivisi in buste di diverso peso, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 10mila euro. Il 40enne è stato arrestato e portato presso la Casa Circondariale di Marassi.