Coop Liguria chiude tutti i supermercati a Pasqua, orario ridotto nelle altre domeniche

Genova. Come già annunciato, Coop Liguria conferma la chiusura di tutti i suoi punti vendita per il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile, una scelta concordata con tutte le altre Cooperative del sistema Coop e già adottata per tre domeniche consecutive, a partire dal 22 di marzo.

Il giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile, i supermercati di Coop Liguria rimarranno chiusi per tutta la giornata, mentre gli Ipercoop saranno aperti fino alle ore 13.

Nel rispetto dell’ordinanza emanata dalla Regione Liguria lunedì 6 aprile, ci saranno poi chiusure parziali, la domenica e nei festivi, anche nella seconda metà del mese. Chiusura alle ore 14 per tutta la rete di vendita nelle ultime due domeniche del mese (19 e 26 aprile) e sabato 25 aprile, Festa della Liberazione.