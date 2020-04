Confcommercio lancia Caffè Futuro: confronti virtuali per superare il coronavirus

Genova . A seguito dell’importante efficacia dei Focus, lanciati a inizio emergenza coronavirus per fornire utili momenti di riflessione e informazione alle imprese di tutti i settori travolti dalla crisi, il Gruppo Giovani di Confcommercio Genova ha deciso di lanciare una nuova iniziativa.

Ecco “CaffèFuturo”, un nuovo format settimanale che resta fedele ai principi che lo hanno ispirato ma al contempo mira ad allargare il proprio raggio d’analisi: l’appuntamento è tutti i venerdì alle 9 in punto come detto, davanti a un caffè sia esso “virtuale” o meno, una volta archiviato il lockdown.

Una semplice ma efficace “chiacchierata social”, in video, su questa pagina Facebook e sulle altre piattaforme del Gruppo Giovani; gli interlocutori si allargano, per un dialogo aperto a tutti: nuove imprese, realtà Senior, istituzioni, società civile per guardare l’oggi, analizzando le criticità e cogliendo però anche opportunità e sfide, monitorando il presente e progettando il futuro.

Primo appuntamento venerdì 17 aprile ore 9 con il presidente nazionale di Confcommercio Giovani Andrea Colzani, per parlare del progetto legato alla piattaforma “Il Negozio Vicino” (www.ilnegoziovicino.it)