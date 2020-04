Centri estetici abusivi aperti in tempi di Coronavirus, Cna: “Fenomeno da combattere”

Genova. C’è preoccupazione per i centri estetici abusivi aperti in tempi di Coronavirus, un allarme lanciato da Cna: “Vogliamo ancora una volta sottolineare il problema dell’abusivismo nel settore del benessere. Si tratta di un problema che da sempre segnaliamo come grave danno per le categorie che rappresentiamo e che oggi, di fronte alla difficile emergenza sanitaria che stiamo vivendo, con migliaia di imprese che debbono rimanere chiuse, è ancor più inaccettabile”, spiega Barbara Banchero (segretario Cna Genova).

Banchero sottolinea un aspetto: “Abbiamo migliaia di imprese che si chiedono come potranno ripartire e contestualmente ci sono abusivi che continuano a lavorare in maniera indisturbata e silente, mettendo a serio rischio la salute di tutti in barba ai decreti e alle norme di sicurezza anti COVID19″.

“La nostra Associazione ha già lanciato una campagna sui social e crediamo sia necessario che una volta per tutte si comprenda la portata del fenomeno e per questo chiediamo a tutti, Istituzioni e cittadini, la massima collaborazione per combatterlo”, conclude.