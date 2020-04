Cassa integrazione, Italia Viva: Regione Liguria ha mandato richieste in ritardo

Genova. “In Liguria le richieste di cassa integrazione in deroga sono state inviate solo il 14 aprile, in netto ritardo rispetto ad altre regioni, e oggi a pagare le conseguenze di questi ritardi sono i lavoratori liguri” affermano i consiglieri regionali di Italia Viva Juri Michelucci e Valter Ferrando.

I consiglieri ricordano che secondo il decreto liquidità, è competenza della Regione inviare al governo centrale le richieste di cassa integrazione in deroga.

“Molte regioni lo hanno fatto celermente – si legge nella nota – tra cui il Lazio, tanto che a oggi sono in pagamento, mentre qui in Liguria le domande sono state inviate solo il 14 aprile, tra le ultime regioni insieme a Lombardia, Sicilia e Valle D’Aosta. A oggi non risulta ancora nessun pagamento.

È davvero inaccettabile, secondo i due consiglieri, che alle difficoltà della crisi debbano anche aggiungersi questi ritardi.

La situazione ha spinto Michelucci e Ferrando a firmare un’interrogazione urgente in si chiedono spiegazioni in merito alle responsabilità della giunta regionale per questo ritardo.