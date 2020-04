Canottaggio: Murca-record al remoergometro

Genova. Durante il periodo di quarantena, i ragazzi dello Sportiva Murcarolo hanno dato la caccia ai record. “Quelli da battere sono tanti ma gli atleti sono pronti. Noi ci proviamo. Cosa stai aspettando? Pronto per la sfida?” recitava la pagina Facebook della società genovese.

Ed ecco gli obiettivi raggiunti, con ben cinque atleti capaci di segnare nuovi primati.

Mirabile Gianfilippo: battuti tutti i record del mondo PR2

Melegari Giovanni (classe 2003): record italiano 42.197 metri in 2h44’17”

Melegari Guglielmo (classe 2005): record italiano 5.000 metri in 18’27″3

Cantilonne Samuel (classe 2004): record italiano 1 minuto con 337 metri

Cerruti Tommaso (classe 2002): record del mondo 1.000 metri in 2’57″6

Cinque prestazioni importanti, realizzate durante il periodo di quarantena Covid-19. È la dimostrazione che anche in situazioni di difficili, come quelle determinate da una pandemia, possano nascere idee coinvolgenti e stimolanti per tutti i tesserati di una società sportiva.