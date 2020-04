Calcio, sospesi definitivamente i campionati giovanili nazionali

Genova. La Figc ha comunicato la decisione di sospendere definitivamente i campionati e le altre competizioni giovanili organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico in programma per la stagione sportiva 2019/2020. Si tratta dei tornei a carattere interregionale e nazionale, quelli che coinvolgono principalmente le società professionistiche.

A livello giovanile non si svolgeranno pertanto le restanti gare dei campionati giovanili nazionali Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C; le fasi interregionali e finali dei tornei Under 14 Pro e Under 13 Pro e dei campionati giovanili nazionali femminili Under 17 e Under 15; la fase eliminatoria e la finale nazionale dei campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore e dei campionati di calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore.

Restano ancora in corso i campionati Berretti, Primavera 1 e Primavera 2.

I campionati giovanili regionali e provinciali non sono ancora stati annullati, ma tale decisione appare ormai vicina.