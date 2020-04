Cade da 5 metri mentre lavora in porto a Santa Margherita, grave operaio

Genova. Questo pomeriggio, i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti per un incidente sul lavoro nel porto di Santa Margherita Ligure.

Un operaio, mentre stava lavorando per la costruzione di un cassone, è caduto da una altezza di circa 5 metri provocandosi una ferita alla testa.

I vigili del fuoco hanno provveduto a collaborare con il 118 per trarre in salvo il ferito, dopodiché è stato trasportato alla piazzola di atterraggio dell’elicottero Drago per il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente ha operato anche la Capitaneria di Porto.