Buoni spesa, i dipendenti Duferco rinunciano alle ferie e donano altri 50mila euro

Genova. Altri 50mila euro per l’acquisto di buoni spesa sono stati donati dai dipendenti di Duferco Energia che hanno rinunciato al corrispettivo di una o più giornate ferie. Soldi che permetteranno ad altri 500 genovesi di acquistare beni di prima necessità. La raccolta fondi avviata dall’azienda raggiunge così quota 100mila.

In pochi giorni pressoché tutti i dipendenti di Duferco Energia e delle altre società genovesi del gruppo Duferco hanno donato l’equivalente di una giornata di ferie (alcuni anche più di una giornata) per dare un segnale di vicinanza a tanti concittadini. Questo impegno ha consentito all’azienda di raggiungere la cifra di 100mila euro che il Comune di Genova utilizzerà per l’acquisto e la distribuzione dei buoni spesa.

“Sono veramente orgoglioso della risposta dei nostri dipendenti a questa iniziativa che abbiamo voluto e sostenuto con forza per dare un contributo concreto a tutti i genovesi che oggi si trovano in grave difficoltà – commenta Antonio Gozzi, amministratore delegato del gruppo Duferco -. Eravamo certi della loro sensibilità ma vederla confermata in questi numeri è comunque motivo di grande soddisfazione. Un ringraziamento particolare va anche al Comune di Genova con cui abbiamo collaborato in questa settimana e con cui in futuro potremo continuare a lavorare per sostenere il nostro territorio”.