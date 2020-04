Avviso per burrasca forte, martedì sopraelevata off limits a moto, scooter e furgoni

Genova. A seguito dell’avviso emesso questa mattina dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede vento di burrasca forte per la giornata di domani martedì 21 aprile, entrano in vigore le ordinanze del Sindaco (n. 9/2016 e n. 60/2016), che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità:

divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro” nella giornata di martedì 21 aprile e fino a cessate esigenze;

Giardini e parchi storici comunali così come i cimiteri cittadini sono già chiusi in base alle disposizioni per contrastare il diffondersi del virus COVID 19 (nei cimiteri resta comunque garantita la ricezione delle salme).