Autostrade, nuovo by pass su A26: in corso verifiche in due gallerie

Genova. Nuove ispezioni all’interno delle gallerie autostradali sono in corso sulla A26, nel tratto compreso tra Masone e Pra’, in direzione sud. Dopo qualche ora di chiusura, la tratta è stata riaperta grazie all’allestimento di un by pass.

Gli interventi di controllo interessano le gallerie Massimo Risso e Monacchi, che in questi giorni sono interessate da “lavori per l’adeguamento al Piano di Sicurezza Gallerie e per l’implementazione delle misure compensative per la gestione delle emergenze”, come comunicato nei giorni scorsi da Aspi .

Il tratto è stato riaperto con una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta tramite la realizzazione di un un bypass a doppio senso in corrispondenza del km 3+200 il cui allestimento è terminato alle 10.30: durante l’intervento era prevista uscita obbligatoria a Masone, cosa che ha creato qualche disagio per il traffico diretto verso il capoluogo ligure.

Nella galleria Risso, lo scorso febbraio, erano state segnalate alcune criticità legate alle onduline: a seguito della segnalazione di diversi utenti alla polizia stradale, il pezzo era stato rimosso da tecnici di Autostrade per l’Italia.