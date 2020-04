Autostrada A26: coda di 2 km tra Ovada e Masone

Masone. Giornata che si è aperta con qualche disagio al traffico questa mattina sulla A26.

La prevista riapertura del tratto tra il bivio A10/A26 e Masone direzione Gravellona Toce è stata posticipata dalle 6 alle 8.

Inoltre Autostrade per l’Italia segnala in senso opposto una coda di 2 km per lavori tra Ovada e Masone.

Nei prossimi giorni sulla A10 Genova-Savona, per consentire un intervento di ispezione sul viadotto “Madonna delle Grazie”, previsto in orario notturno, sarà chiuso l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene da Savona ed è diretto verso Alessandria / Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari: dalle 22 di venerdì 17 alle 6 di sabato 18 aprile; dalle 20 di sabato 18 alle 6 di domenica 19 aprile.

Chi proviene da Savona dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A10 in direzione di Genova fino alla stazione di Genova Pra’, dove si potrà uscire, per poi rientrare dalla stessa stazione, in direzione della A26 dei Trafori.