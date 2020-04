Attività fisica a casa e quiz sportivi per restare in forma

Combinare attività fisica a casa con divertenti quiz per mantenersi in forma e divertirsi insieme ad altri ragazzi in questo “tempo sospeso e particolare”: è questa la formula, semplice ma accattivante, del gioco “L’avventura ad Altum Park”, online da martedì 7 Aprile sul sito www.parcosportgenova.it. E’ stato realizzato in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e Legambiente.

L’obiettivo è quello di mettersi al servizio della collettività e soprattutto delle famiglie, con figli dai 6 ai 12 anni, facendo quello che si sa fare: intrattenere cioè in modo attivo, sportivo ed educativo. Non potendo, per ovvie ragioni, sviluppare queste attività all’aria aperta, si declinano in modo virtuale.

Altum Park di San Desiderio, ricordiamo, è stato inaugurato un anno fa; più di duemila i partecipanti ai campi estivi 2019. E’ una bellissima palestra a cielo aperto, in mezzo alla natura, ideale per tutti gli sport cosiddetti emergenti. Sono tre ettari di bosco, di proprietà della Diocesi, utilizzati in modo eco-compatibile, che fanno da cornice ai campi di calcio dove hanno giocato generazioni di genovesi. Gestito dalla Coop Service Family è stato realizzato anche con un finanziamento nell’ambito di S Factor, progetto pilota del CSI per le polisportive sociali.

In attesa di poter tornare il prima possibile, fisicamente, ad Altum Park si può farlo, online, con questo appassionante gioco che abbina, in modo efficace, fantasia e realtà. La home page del gioco è una pagina del sito dove viene raccontata la storia di un gruppo di intrepidi ed atletici ragazzi, chiamati la Compagnia degli Avventurieri, pronti ad allenarsi per difendere la natura e ritornare a vivere le emozionanti esperienze nel verde di Altum Park.

Un link rimanda ad una cartina interattiva del Parco Sportivo Outdoor. Il gioco è un percorso a tappe che prevede 12 postazioni /tag che richiamano quanto esiste realmente a San Desiderio: orienteering, bike, giochi tradizionali, survival, arrampicata, tiro con l’arco, parco avventura, baby fitness, laboratori nella natura e calcio.

Ogni postazione è una sfida che dà un punteggio. Caratteristica de “L’avventura ad Altum Park” è quella di proporre sia giochi online, come quiz, sia attività fisica da fare off line, utilizzando sempre materiali che si trovano facilmente in casa.

Una postazione, con il logo Legambiente, uno dei partner privilegiati di Altum Park, riguarda in modo specifico la natura (animali e piante). Un’altra è dedicata alla ristorazione: un argomento delicatissimo per tutti coloro che interagiscono con i giovani. Bisogna proporre infatti pasti gustosi ma equilibrati per incentivare corrette abitudini alimentari che evitino l’insorgenza di malattie da adulti.

Il gioco di Altum Park si conclude con una serie di domande a risposta multipla su vari sport. I ragazzi potranno condividere il punteggio ottenuto, invitando gli amici a fare meglio, oppure potranno sfidarsi in tempo reale in videochat. Ogni giocatore, inoltre, potrà rifare più volte il gioco cercando di migliorarsi.

Alla fine del percorso, con l’aiuto di Kripto, un folletto magico e potente, i ragazzi quindi saranno allenati per vincere la sfida e riportare in auge la “Compagnia degli Avventurieri” che con la loro passione donavano vita a colline che altrimenti sarebbero state cupe e spente.

Una sfida, quindi, anche per tornare alla normalità.