Atp, linea ad hoc per gli operai Fincantieri di Riva: mezzo da 100 posti, saliranno in 20 per volta

Sestri Levante. Atp Esercizio ha accolto la richiesta dei lavoratori delle aziende cantieristiche di Riva Trigoso, che operano nell’indotto Fincanteri. L’iniziativa si deve in particolare all’impegno del sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, e di Città Metropolitana con il consigliere delegato ai Trasporti Claudio Garbarino.

In questo caso, la novità è rivolta ai lavoratori delle numerose imprese: «Persone che spesso arrivano da altri Comuni e per i quali si doveva affrontare il problema della mobilità tra la stazione ferroviaria di Sestri, dove arrivano in gran parte, e la zona industriale – spiega Roberto Rolandelli, direttore d’esercizio di Atp – da domani, martedì 21 aprile, abbiamo deciso di mettere a disposizione una linea dedicata, con 6 corse tra andata e ritorno, tra la stazione e l’ingresso dei cantieri».

Per quanto riguarda le corse, saranno a cadenza oraria. Al mattino partenze da stazione di Sestri alle 6.30, 7.30 e 8.30. Per il ritorno dalla zona industriale alla Stazione di Sestri alle 12.30, 13.30 e 14.30. Il trasporto è ovviamente riservato ai lavoratori, che pagheranno come un normale permesso di viaggio e che dall’inizio di maggio potranno richiedere l’abbonamento mensile.

Il secondo aspetto molto rilevante del nuovo sistema di trasporto dedicato, sta nella piena sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti Covid. “Per molti versi sarà anche un primo esperimento di come probabilmente si dovrà viaggiare dopo l’avvio della cosiddetta fase 2. Noi utilizzeremo un mezzo da 90/100 posti, ma potranno salire a bordo solo 20 persone per volta, oltre all’autista e al controllore. A questo modo all’interno del mezzo si potrà stare seduti nel pieno rispetto del distanziamento sociale previsto dalle normative anti contagio». Inoltre per salire a bordo si dovrà essere muniti di mascherina, mentre il mezzo sarà sanificato a ogni transito”, dicono da Atp.