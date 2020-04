Aspetta il bus, ma dovrebbe essere in carcere: arrestato

Genova. Ieri in tarda mattinata gli agenti del commissariato Cornigliano hanno arrestato un 19 enne nigeriano, clandestino e pregiudicato, poiché colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere.

Il 19 enne è stato fermato in via Fillak mentre aspettava l’autobus insieme ad un amico. Da un controllo con la sala operativa è emerso un provvedimento di cattura emesso il novembre scorso.

L’uomo inoltre nascondeva in tasca 65 euro e alcuni involucri di marijuana, per un totale di 23 grammi circa e per questo è stato anche denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio.

Il 19enne è stato arrestato.