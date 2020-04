Apparizione: autoarticolato si incastra e blocca il traffico per ore

Genova. Si è incastrato questa notte, forse tradito dal navigatore e per risolvere la situazione ci sono volute ore.

Si è appena risolto questa mattina intorno alle 8 il blocco del traffico causato da un autoarticolato che non riusciva più ad avanzare in via Monte Fasce, all’altezza del civico 20, sopra Apparizione e proveniendo da Uscio.

Il mezzo era incastrato a monte rispetto a piazza Luigi Pitto. Per liberarlo è stato necessario spostare parecchie auto parcheggiate sulla strada.

Lo comunica la polizia locale.

La foto è di Maurizia Priotto (Facebook), nel video si vede l’autoarticolato scendere a valle a situazione risolta.