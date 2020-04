Antenne 5G, pronta l’installazione di 57 nuovi impianti su tutta Genova: ecco la mappa

Genova. Sono 57 le antenne di telefonia mobile che nelle prossime settimane saranno predisposte e successivamente attivate per la tecnologia 5G su tutto il territorio genovese.

Il dato emerge dal protocollo firmato lo scorso 5 febbraio tra Comune di Genova e la azienda di telefonia mobile Vodafone, dove viene previsto un piano di potenziamento della rete telefonica dell’operatore, con l’attivazione della banda ad alta frequenza.

I nuovi ripetitori, distribuiti su tutti i nove municipio genovesi, saranno installati su torri già presenti sul territorio, “attraverso aggiunta di nuove antenne in grado di trasmettere la nuova tecnologia in essere, garantendo i limiti espositivi di legge – come si legge nel protovollo – Per questo si e’ posto come criterio progettuale fondamentale nella stesura del Piano, l’intervento sulla struttura esistente in modo da garantire il miglior compromesso tra le esigenze di copertura e di qualità del servizio attese dal cliente, e di minimizzazione dei livelli di esposizione della popolazione”.

Il piano riguarda esclusivamente l’operatore-distributore Vodafone-Omnitel, per cui l’elenco dei nuovi impianti deve essere ritenuto incompleto, visto che altri operatori come Tim e Wind-3 stanno lavorando per predisporre sul territorio cittadino la nuova rete a 5G, anche se una dei principi è quello di condividere, ove possibile, le torri già presenti.

Nei giorni scorsi forte era stata la polemica di molti residenti della Val Bisagno per l’installazione delle nuove antenne in Lungobisagno Dalmazia: un’operazione da molti ritenuta superflua in questo stato di emergenza sanitaria, e che ha creato anche allarme per possibili rischi legati all’esposizione a questa tipologia di onde elettromagnetiche, per i quali la comunità scientifica, ad oggi, non ha rilevato evidenze. Almeno fino a prova contraria.

Di seguito l’elenco delle antenne e il loro dislocamento, ove specificato nel protocollo (nella mappa non compaiono 8 postazioni per le quali non è stato possibile risalire alla collocazione):

Municipio I

Villa Piaggio

Viale IV Novembre, 3

Via Gabriele d’Annunzio, 2

Via G.Costanzi 40

Via Balbi 33

via Bensa n° 1

Via Martin Piaggio 11

Via Bartolomeo Bianco (indirizzo non specificato)

Via Porta D’Archi 12

Piazza Caricamento, Palazzo Serra Gerace,

Via Brigata Liguria 9 – Museo di Storia Naturale

Municipio II

Radice Ponte Libia, Lungomare Canepa, presso Autorità Portuale

V. De Marini 16

Via Ferrara n 72

Via Cantore n 30

Ingresso svincolo Genova ovest

Via Bartolomeo Bianco, Cucco (indirizzo non specificato)

Via Milano, 63, Hotel Columbus

Municipio III

V. Pianderlino, 12

via G. De Pra` n°22°, Stadio Luigi Ferraris

Municipio IV

adiacenze viaTortona, (Riferimento Catasto – Foglio 20 Mapp 450 genova,

Via Geirato, , (Riferimento catasto Foglio5 Particella 562)

Via delle Banchelle, indirizzo non specificato

via Lungobisagno Dalmazia, 71

Municipio V

Via del Brasile. 13-34

Via N.S della Guardia, 26

Via Ravel,19

Via Costa di Teglia, 14

Via Privata Liberti, indirizzo non specificato

Municipio VI

Via Arrivabene n° 13

Area ex forte Tenaglia Loc. Erzelli

Via Cornigliano 19

A10 – direzione Est – Km 11+228

Via alle Vecchie Fornaci (presso rimessa camper)

Via Borzoli 26

Via dei Sessanta – Acciaieria, indirizzo non specificato

Villa Bombrini

Torre San Giorgio via Albareto

Via Chiaravagna . c/o Calcedomia – (loc Panigaro)

Via Gaggero 18

Municipio VII

Via Fagaglia

Loc. Vetta di Pegli, indirizzo non specificato

Via G. Verità, 19°

Via Finale 20

Via Gainotti, Vesima A10

Via De Sanctis, indirizzo non specificato

Municipio VIII

Via Byron 12

Pza Borgo Pila 40, Corte Lambruschini B9

Via Vernazza 30

Municipio IX

Via ai Piani di Ferretto, presso Campo Sportivo

Via Niccolo` Copernico, 11

via Sant’Ilario 106

Via al Monte Fasce – Localita` Carupola, indirizzo non specificato

Via Bottini 42 A

Via S. Rocco di Nervi n°14

Via G.Maggio, 27

Via Cianciullo, indirizzo non specificato