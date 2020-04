Antenne 5G, in arrivo commissione in consiglio comunale e incontro pubblico divulgativo

Genova. Si è riunito, virtualmente, il tavolo di lavoro sul tema delle infrastrutture della telefonia mobile e del loro sviluppo, come previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto nel 2016 da civica amministrazione, operatori, municipi e associazioni.

Oggetto dell’incontro, la diffusione e la sperimentazione della tecnologia 5G, che nei prossimi mesi sarà implementata in tutto il territorio cittadino, come Genova24 ha anticipato nei giorni scorsi, con decine di nuove antenne.

“Si tratta non di nuovi siti ma di upgrade di quelli già esistenti – ha sottolineato l’assessore Matteo Campora a margine dell’incontro – per questo motivo le procedure sono più rapide. Abbiamo chiesto ai gestori di informare tempestivamente i presidenti di Municipio, dell’ubicazione degli impianti che vedranno l’implementazione tecnologica per fare le loro valutazioni, come previsto dal protocollo”.

Ma non solo: dall’incontro è emersa la necessità, richiesta dai diversi municipi, di convocare al più presto una commissione consiliare per lavorare sul tema, e fare chiarezza: “Chiarezza che scientificamente arriverà Arpal – ha sottolineato l’assessore – con la quale stiamo pensando di fare anche un incontro pubblico per spiegare questa tecnologia ai cittadini”. Un incontro le cui modalità al momento sono tutte da capire, vista l’emergenza, ma che potrebbe allargare il dibattito per un tema molto delicato, e sentito, come questo.