Ansaldo Energia, l’assemblea dei soci da il via libera ad aumento di capitale da 450 milioni

Genova. In data odierna si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei soci di Ansaldo Energia S.p.A. che ha approvato il bilancio di esercizio 2019. Si è tenuta, inoltre, l’Assemblea Straordinaria dei Soci che, nel quadro della complessiva manovra finanziaria alla base del nuovo Piano Industriale e delle misure ivi previste, ha approvato la proposta di aumentare il capitale sociale.

L’operazione prevede pagamento, in due tranches, in una o più volte, per un importo massimo pari ad euro 450 milioni, mediante emissione di azioni con godimento regolare, alla parità contabile e senza sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti CDP Equity Spa e Shanghai Electric Hongkong Co Limited, ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. e dello statuto sociale, in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale.

Di conseguenza il capitale sociale passa da 180 milioni di euro alla somma di 630 milioni di euro.