Amiu, isole ecologiche di Pontedecimo, Staglieno e Pra’ chiuse fino al 3 maggio

Genova. Amiu comunica che, in ottemperanza delle disposizioni governative per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, vengono applicate fino a domenica 3 maggio compresa le seguenti misure:

Prorogata la chiusura delle tre ISOLE ECOLOGICHE, aree destinate alla raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e pericolosi di provenienza domestica, di Pontedecimo, Staglieno e Prà;

Restano sospesi i servizi di ritiro ingombranti a domicilio e nei portoni;

Sospesi anche i servizi di ECOVAN ed ECOCAR, i camioncini allestiti nelle vie e piazze per la raccolta dei rifiuti ingombranti, pericolosi e dei piccoli RAEE;

Per i servizi di SPAZZAMENTO MECCANIZZATO CON CARTELLI e PULIZIA CADITOIE, non viene richiesto lo spostamento delle auto da parte dei cittadini;

Resta chiuso anche il Centro di Raccolta riservato alle aziende e attività artigianali di corso Perrone 124 a Campi, che garantirà in via straordinaria l’accesso alle sole attività e imprese impegnate in opere e lavori considerati necessari nella fase emergenziale;

L’ufficio TARI è aperto solo tramite gli strumenti di comunicazione a distanza:

Mail: tari@amiu.genova.it;

PEC: tia@pec.amiu.genova.it;

Call center: 800 18 49 13 (orario: lunedì – venerdì dalle 09,00 alle 18,00).

Tramite gli indirizzi di posta elettronica è possibile svolgere ogni tipo di pratica: segnalazioni, richieste di chiarimenti, duplicati, rateizzazioni, dichiarazioni di iscrizione, variazione, cessazione (si prega di inviare le richieste ad un solo indirizzo di posta elettronica per evitare inutili duplicazioni).