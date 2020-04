100 palchi per Emergency, anche gli artisti genovesi nella raccolta fondi streaming

Genova. Dal 28 al 30 aprile da tutta Italia in streaming su Facebook, Instagram e Youtube oltre 100 musicisti per EMERGENCY in diretta da casa loro.

L’iniziativa solidale vedrà coinvolti artisti che canteranno e suoneranno in diretta streaming sulle pagine Facebook e Instagram di EMERGENCY

Sarà un’occasione non solo per ascoltare dal vivo i propri cantanti preferiti ma anche per stare insieme in favore di una giusta causa. L’iniziativa sarà assolutamente gratuita ma sarà un modo per sostenere il lavoro di EMERGENCY sul COVID-19 -> DONA ORA

Le dirette verranno trasmesse sulle pagine ufficiali degli artisti e condivise in contemporanea sulla pagina del Gruppo volontari di Genova : https://www.facebook.com/emergency.infopoint.genova/

Martedì 28 ore 18 MARCELLA DI GARBO

Martedì 28 ore 19 MEGANOIDI

Mercoledì 29 ore 18.30 GIUA

Mercoledì 29 ore 19.30 SULEMURIE’

Mercoledì 29 ore 20.30 ZIBBA

Giovedì 30 ore 18.00 ANDREA DI MARCO