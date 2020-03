Zoagli, donna muore investita da treno in stazione. Linea ferroviaria in tilt

Zoagli. Una persone è deceduta nella stazione ferroviaria di Zoagli poco prima delle 11, investita da un convoglio in transito.

La vittima è una donna di 59 anni, ma al momento non sono chiare le dinamiche dell’incidente: sul posto immediato l’intervento dei mezzi di soccorso ma per la signora non c’è stato nulla da fare.

Sulla linea ferroviaria si stanno registrando ritardi a seguito del blocco della circolazione per l’intervento ancora in corso. Notizia in aggiornamento