Viabilità, scontro tra scooter e bus in via Fereggiano. Traffico in tilt

Genova. Poco prima delle 12,30 in via Fereggiano è avvenuto un incidente che, secondo le prime ricostruzioni, ha coinvolto uno scooter ed un autobus in transito.

Al momento non sono noti i dettagli dell’accaduto: risulta esserci un ferito, il centauro, soccorso in codice rosso, ma poi giunto al Galliera in codice giallo.

Le strade della zona sono al momento praticamente bloccate, con traffico in tilt in tutto il quartiere fino a Marassi