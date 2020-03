Viabilità, incidente in A7, coinvolti due macchine e un tir: traffico bloccato

Genova. Un incidente è avvenuto poco dopo le 8,30 in A7, nella tratta in direzione Milano.

Secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati coinvolti tre mezzi, tra cui due macchine e un tir, ma, per fortuna, al momento non si registrano feriti.

Gravi disagi per il traffico: la tratta è praticamente bloccata in attesa della rimozione dei mezzi, e gli incolonnamenti sono di chilometri e arrivano anche in A12.