Via Brigata Liguria, cornicione si stacca e finisce sul marciapiede

Genova. Un pezzo di intonaco si è distaccato dal cornicione di un palazzo in via Brigata Liguria, nel centro di Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio e transennare il marciapiede.

È successo all’angolo con via Malta, in una zona commerciale abbastanza frequentata il sabato pomeriggio. Da un primo accertamento sembra che non ci siano danni a oggetti e nemmeno a persone.

Si tratta del terzo episodio simile in pochi giorni a Genova. In settimana i vigili del fuoco erano intervenuti per lo stesso motivo in via XX Settembre dopo un forte scroscio di pioggia e a Bolzaneto per un grosso distacco nella notte.