Vento di burrasca forte a Genova, anche domani Sopraelevata chiusa a moto e telonati

Genova. A seguito dell’avviso emesso questa mattina dal centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede vento di burrasca forte anche per la giornata di domani venerdì 27 marzo, entrano in vigore le ordinanze del sindaco che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità.

Sarà esteso quindi a domani il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro” nella giornata di giovedì 27 marzo e fino a cessate esigenze.

Ricordiamo che giardini e parchi storici comunali così come i cimiteri cittadini sono già chiusi in base alle disposizioni per contrastare il diffondersi del coronavirus.