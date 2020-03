Vendevano alcolici ai tifosi, chiusi due bar a Marassi nella zona dello stadio

Genova. Il questore di Genova Vincenzo Ciarambino ha chiuso due locali, il Bar Kafesito e l’Eden in via del Piano, perché vendevano alcolici e superalcolici anche in bottiglia ai tifosi prima delle partite.

Il provvedimento è stato adottato perché i gestori hanno violato le disposizioni del prefetto per evitare i casi di violenza nello stadio e di disturbo durante i match. Più volte, nel corso dei controlli, sono stati trovati ultrà fuori dai locali, entrambi adiacenti allo stadio Luigi Ferraris, a consumare bevande.

Per il Kafesito sono stati disposti 4 giorni di chiusura mentre per l’Eden tre.