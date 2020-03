Genova. Nuovo innesto per il Basket Pegli, compagine che milita in Serie C Silver. Si tratta di Lorenzo Nicoletti, pronto a riabbracciare il basket dopo un lungo stop per infortunio durato sette mesi.

Nicoletti si metterà a disposizione di coach Mario Conte nella seconda parte del campionato dopo il sesto posto conseguito nella prima fase.

Nato nel 1996, guardia, alto 190 centimetri, Nicoletti ha giocato in Serie B a Piacenza nella stagione 2015/2016 e a Crema dal 2016 al febbraio 2019 prima di passare all’Opera Basket Club.