Coronavirus, 300 consegne di farmaci in una settimana per gli “angeli rosa” della pubblica assistenza di Rivarolo

Genova. Trecento consegne di farmaci a domicilio in una settimana con una media di 50 consegne al giorno. Questi i numeri del servizio gratuito attivato dai militi della Croce Rosa Rivarolese in collaborazione con 14 farmacie della Valpolcevera.

Il servizio si svolge grazie all’impegno di due militi su un turno di 8 ore e andrà avanti fino a fine emergenza. “Vogliamo ringraziare le Farmacie della Valpolcevera che ci hanno dato fiducia per questo importante servizio, i nostri Militi, Volontari e Dipendenti, che si sono prestati ad operare e svolgono con attenzione e precisione ogni consegna. E vogliamo ringraziare sopratutto la popolazione della nostra delegazione che con enorme generosità sta ricambiando la nostra Associazione per questo servizio” commenta il presidente della Croce Rosa rivalorese.

Prosegue intanto la raccolta fondi della pubblica assistenza per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (il cui acquisto è a carico nostro) sulla piattaforma GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/acquisto-materiale-per-emergenza-covid19

Per chi volesse effettuare una donazione tramite bonifico: IBAN IT15P0503401402000000003297 Intestato P.A. Croce Rosa Rivarolese c/o Banco BPM Via Cantore