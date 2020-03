Trasporto pubblico, guasto per la metropolitana, servizio sospeso su tutta la tratta

Genova. Un guasto ha interrotto il servizio sulla linea metropolitana di Amt tra Brin e Brignole, cioè l’intera tratta.

La notizia arriva direttamente da Amt, che parla di un guasto tecnico non meglio precisato, ma sottolinea che la sospensione del servizio è temporanea.

Il disservizio complica la mobilità delle persone comunque in viaggio per la città a causa di lavoro e comprovate necessità non prorogabili, mentre l’amministrazione sta valutando una riduzione degli orari di servizio.