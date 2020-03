Chiavari. L‘Entella cade al Provinciale sotto i colpi di Pettinari e compagni. Cercavano il riscatto i biancocelesti dopo due sconfitte consecutive, ma la notte di Erice è stata una delle più nere del campionato. Una squadra troppo poco combattiva che non è stata capace di contrastare la furia agonistica dei padroni di casa, messa in campo soprattutto nel secondo tempo. Risultato finale: 4 a 1 per il Trapani.

Mister Roberto Rocco Boscaglia commenta: “Ci è successo quello che al Trapani, al contrario, era successo contro la Juve Stabia. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo, sapevamo che era una partita difficile, lavorata molto sulle seconde palle, abbastanza sporca. Non siamo stati bravi a ripartire bene; in due o tre giocate abbiamo sbagliato la prima uscita. Poi, nel momento più difficile del Trapani, dove comunque loro lavoravano di forza d’inerzia, abbiamo preso l’1 pari e da lì la partita è totalmente cambiata”.

“Noi siamo rimasti un po’ sulle gambe – prosegue – e non abbiamo più avuto la forza di reagire e il Trapani ha lavorato sugli esterni bene, perché ha cambiato modulo, approfittando anche del nostro assetto, perché oggi, non è una giustificazione, ma ci mancavano giocatori importanti: abbiamo dovuto mettere il nostro terzino sinistro a destra; abbiamo recuperato Poli ma ci mancavano Coppolaro, De Col e Chiosa, lì dietro siamo veramente corti. Da lì la partita si è incanalata in un certo modo; abbiamo rischiato negli ultimi minuti perché ci siamo messi a tre consapevoli del fatto che con le tre punte avremmo potuto prendere delle ripartenze importanti, così com’è stato, e la partita è andata via così”.