Terminal Psa di Voltri Pra’, trovato il cadavere di un uomo in un container

Genova. La polizia di frontiera ha trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione all’interno di un container al terminal Psa di Genova Voltri. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi un profugo morto probabilmente per un malore e della cui presenza non si è accorto nessuno.

Oggi, durante le operazioni di carico e scarico, un addetto ha avvertito un forte odore e ha chiamato la polizia. Gli agenti, guidati dal primo dirigente Lorenzo Manso, hanno sequestrato il container. La nave sarebbe partita questa estate dal Nord Africa e avrebbe viaggiato prima fino in Spagna e poi in Italia.

Sarà l’autopsia, disposta dal pubblico ministero Federico Manotti, a chiarire cosa sia successo all’uomo. La Polmare aveva già trovato in passato alcuni migranti nascosti dentro dei container.