“Suoniamo insieme, anche se lontani”, oggi il flash mob sonoro per sconfiggere il coronavirus

Genova. Un appuntamento per tutti i musicisti italiani oggi alle 18, per suonare qualcosa dalla finestra di casa, scacciare la paura e creare una colonna sonora positiva in questi giorni di isolamento.

“Suoniamo insieme, anche se lontani”, è questo il motto del flash mob sonoro lanciato a Roma ma che sta coinvolgendo musicisti e cittadini di tutto il paese: un appuntamento per tutti, basta avere uno strumento e una canzone tra le dita.

Il programma è quello di suonare 15 minuti dalla finestra di casa, magari provando a jammare con il vicino di casa o il dirimpettaio, ma comunque soffiare via la tristezza di questi giorni e scacciare le ansie.

Ecco la pagina dell’evento