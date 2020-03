Sul sito delle Ferrovie dello Stato i disegni dei bambini: colori e speranza per “viaggiare” nei giorni del Coronavirus

Genova. Viaggiare sul serio, non si può, in tempi di Coronavirus. Ma sui binari della fantasia e con l’entusiasmo dei bambini tutto è possibile. FsNews e La Freccia, le testate giornalistiche del gruppo Fs Italiane, hanno iniziato a raccogliere e pubblicare i disegni di tanti bambini trasformandoli in un viaggio beneaugurale nel passato di ciascuno e nel futuro di tutti.

“Quando torneremo tutti a salire in treno per viaggiare davvero alla (ri)scoperta del nostro magnifico paese”, dicono da Fs.

Inviate i disegni dei vostri bambini all’indirizzo fsnews.redazione@fsitaliane.it, saranno inseriti in una apposita gallery. Potete anche postarli su Instagram con l’hashtag #railwayheart, saranno pubblicati sul profilo di FS Italiane. Il tema è libero, ma se il disegno suggerisce il viaggio e il treno, tanto meglio.

Fotografate il disegno, inviate la foto in formato jpg per email, possibilmente di dimensioni non superiori ai 500 kb, indicando il nome della piccola autrice o autore, la città e l’età. Potete inviare anche una frase o un pensiero a commento del disegno e un numero telefonico nel caso la pittrice o il pittore volesse rilasciare una breve intervista a FSNewsRadio.