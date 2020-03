Strade deserte per il coronavirus, i cinghiali arrivano al Porto Antico

Genova. Chissà se per lavoro o improcrastinabile necessità, chissà se con o senza autocertificazione, ma la scorsa notte un cinghiale è stato avvistato nei pressi del Porto Antico, a due passi dal mare.

Di strada deve averne fatta parecchio, visto che i monti del Righi sono vicini ma non troppo: sicuramente ha viaggiato indisturbato, con tutta la città chiusa in casa in rispetto alle raccomandazioni delle autorità per evitare situazioni di contagio.

Con il diminuire delle attività umane, la fauna selvatica, che vive oramai a stretto contatto con le propaggini urbane della nostra città, pare stia allargando la sua distribuzione geografica, trovando meno ostacoli, rumori e i pericoli del traffico.

Un fenomeno che si sta verificando anche in altre città del paese, ognuna con le proprie peculiarità: a Venezia, per esempio, stanno tornando i pesci in un deserto e silenzioso come mai Canal Grande.