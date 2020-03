Trapani. Quando mancano 12 giornate al termine del campionato, la Virtus Entella occupa la posizione di esatta metà classifica, la decima, assieme al Pescara. I biancocelesti sono a 2 lunghezze dalla zona playoff, ma devono anche guardarsi alle spalle, dato che i playout sono 4 punti sotto.

Nel girone di ritorno i chiavaresi hanno raccolto solamente 6 punti in sette gare. Questa sera sono ospiti del Trapani, squadra che in questo inizio 2020 ha ottenuto anch’essa 6 soli punti ed occupa il penultimo posto in graduatoria. All’andata terminò in parità: 1 a 1. Incontro molto particolare per Boscaglia, che ha allenato la squadra siciliana per ben sei stagioni.

La cronaca. Fabrizio Castori presenta i granata con Kastrati; Pagliarulo, Strandberg, Scognamillo; Kupisz, Coulibaly, Taugourdeau, Colpani, Grillo; Pettinari, Dalmonte. Modulo: 3-5-2.

In panchina siedono Stancampiano, Bruno, Ben David, Fornasier, Buongiorno, Pirrello, Aloi, Odjer, Evacuo, Biabiany, Scaglia, Piszczek.

Mister Roberto Boscaglia schiera il consueto 4-3-1-2 con Contini; Poli, Crialese, Pellizzer, Sala; Toscano, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; G. De Luca, Mancosu.

A disposizione ci sono Paroni, Zaccagno, Bruno, Settembrini, Chajia, Buso, Adorján, Dezi, Currarino, Rodriguez, M. De Luca, Morra.

Arbitra Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, assistito da Gianluca Sechi (Sassari) e Fabio Schirru (Nichelino); quarto uomo Paolo Saia (Palermo).