Genova. Nuovo calendario ufficiale per la Serie A. La Lega ha stabilito gli orari dei prossimi turni di campionato, di cui almeno tre saranno a porte chiuse per via delle disposizioni governative di prevenzione all’epidemia del Coronavirus).

Diversamente da quanto ipotizzato inizialmente, Sampdoria Verona si giocherà domenica alle 15 (diretta su Sky), così come Genoa Milan, sempre alle 15, trasmessa su DAZN.

La discussissima Juve-Inter si giocherà domenica sera, alle 20.45, a distanza di una settimana da quanto preventivato inizialmente. Lo stesso giorno si disputeranno anche le gare Parma-Spal (12.30) e Udinese Fiorentina (18). Lunedì alle 18.30 si giocherà Sassuolo-Brescia.

Inter-Sampdoria sarà riprogrammata nella prima data utile.