Scene da film a Bolzaneto: auto in sosta davanti a un passo carrabile, rivolta contro i vigili

Genova. Auto a sirene spiegate, ambulanza, curiosi per strada (nonostante i divieti). Succede a Bolzaneto ma per fortuna non si tratta di un delitto.

I vigili urbani sono intervenuti in forze in via Monte Pertica, traversa di via Reta, perché, da quanto si apprende, un giovane che aveva lasciato la macchina davanti a un parcheggio si è rivoltato contro la municipale quando gli hanno detto che sarebbe arrivato il carro attrezzi per rimuoverla.

Ne è scaturita una furiosa lite con minacce che per fortuna non è degenerata in aggressione. Non risultano, infatti, agenti feriti. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Il proprietario dell’auto rischia ora una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.