Santa Margherita. Questa mattina i vigili del fuoco di Rapallo sono stati impegnati a Santa Margherita Ligure, in via Cairoli, per assistenza al 118.

Un uomo di circa 200 chili di peso doveva essere trasportato all’ospedale.

Impossibilitati a farlo scendere dalle scale si è optato per portarlo a piano strada tramite l’autoscala e la barella.